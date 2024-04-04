Волонтеры рассказали, что нужно для поисков пропавших в Уфе подростков

13:59, 04 апр 2024

Операция по поиску двух пропавших подростков, Павла Паличева (13 лет) и Дамира Адигамова (14 лет), продолжаются уже шестые сутки. Отряд добровольцев "ЛизаАлерт" работает круглосуточно, неустанно прочесывая окрестности в надежде найти пропавших ребят живыми и невредимыми.

Призыв о помощи распространили по социальным сетям, и поисковики просят неравнодушных граждан присоединиться к их рядам. Требования к добровольцам просты: теплая, непромокаемая одежда, подходящая для поисков в лесу, заряженные телефоны, фонари (при наличии) и горячие напитки.

Однако помимо человеческих ресурсов, отряд испытывает острую нехватку технического оборудования. На данный момент крайне необходим планшетный компьютер для эффективной координации поисковых групп. Организаторы обращаются к жителям Уфы : если у кого-то есть возможность предоставить устроство, это окажет неоценимую помощь в розысках пропавших ребят.

Несмотря на трудности, дух поисковиков не сломлен. Они с благодарностью принимают любую помощь, будь то продукты питания, вода или добровольческие усилия

Вместе с тем, важно избежать недоразумений. Отряд "ЛизаАлерт" категорически опровергает слухи о сборе денежных средств от своего имени. Они не имеют счетов, карт или виртуальных кошельков для пожертвований. Если вы действительно хотите оказать финансовую поддержку, свяжитесь с ними напрямую через личные сообщения или по бесплатной горячей линии.





Автор: Алия Карачурина

Фото: соцсети