В Башкирии пьяный водитель въехал в остановку: пострадал ребенок
14:06, 04 апр 2024
Сегодня утром в жилом районе Майский города Ишимбая произошло ДТП: автомобиль «Шкода», управляемый нетрезвым водителем, на высокой скорости вылетел с дороги и снес автобусную остановку.
По предварительным данным, 34-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,623 мг/л), не справился с управлением иномарки. «Шкода» влетела в остановочный комплекс.
В момент происшествия в машине на заднем пассажирском сиденье находился 13-летний сын водителя. К счастью, мальчик был пристегнут ремнем безопасности, что спасло его от серьезных травм.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства случившегося.
Автор: Алия Карачурина
Фото: ГИБДД по РБ
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