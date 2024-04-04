В Башкирии пьяный водитель въехал в остановку: пострадал ребенок

14:06, 04 апр 2024

Сегодня утром в жилом районе Майский города Ишимбая произошло ДТП: автомобиль «Шкода», управляемый нетрезвым водителем, на высокой скорости вылетел с дороги и снес автобусную остановку.

По предварительным данным, 34-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,623 мг/л), не справился с управлением иномарки. «Шкода» влетела в остановочный комплекс.

В момент происшествия в машине на заднем пассажирском сиденье находился 13-летний сын водителя. К счастью, мальчик был пристегнут ремнем безопасности, что спасло его от серьезных травм.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

Автор: Алия Карачурина

Фото: ГИБДД по РБ