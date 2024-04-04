Водолаз рассказал, почему могли затянуться поиски пропавших в Уфе подростков

18:41, 04 апр 2024

Уже шестые сутки продолжаются поиски двух несовершеннолетних жителей Уфы, бесследно исчезнувших в лесном массиве у реки Белой. 13-летний Павел Паличев и 14-летний Дамир Адигамов вышли на прогулку 30 марта в районе детского лагеря «Чайка» и с тех пор об их судьбе ничего не известно. Спустя день после исчезновения были обнаружены их рюкзаки вблизи 6-й пристани.

Многочисленные добровольцы, спасатели и стражи порядка объединили усилия в масштабных розысках подростков. Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело, а в уфимской школе № 40, где обучались пропавшие, круглосуточно работает оперативный штаб, созданный волонтерами «Лиза Алерт Башкортостан» совместно с сотрудниками МВД.

В процессе расследования правоохранительными органами рассматривается несколько возможных сценариев исчезновения мальчиков. Согласно основной версии, озвученной инсайдером, следователи предполагают, что подростки могли утонуть, решив испытать прочность льда на реке с целью добраться до расположенного напротив острова.

Косвенным подтверждением данной гипотезы стала недавняя находка спасателей на берегу Белой — один из сапогов, возможно, принадлежащий кому-то из пропавших ребят. Однако, несмотря на эту улику, следствие продолжает отрабатывать и альтернативные версии.

В среду, 3 апреля, поисковая операция вышла на новый уровень — в воздух был поднят спасательный вертолет МЧС России для аэровизуального обследования русла Белой в направлении города Благовещенска, начиная от 6-й пристани — места последней известной локации мальчиков. К сожалению, облет территории не принес результатов.

С первых дней исчезновения юных уфимцев проводились интенсивные водолазные работы. Специалисты Уфимского управления гражданской защиты, госкомитета РБ по ЧС и спасатели МЧС по Башкирии методично обследовали дно водоема в районе пропажи. Только 3 апреля водолазы города осмотрели около 8600 кв. метров акватории реки, а их коллеги из госкомитета изучили с помощью специального видеооборудования 800 метров дна, а также еще 2,3 км дна открытым способом.

Как отмечает один из уфимских водолазов, имеющий богатый опыт подводных поисковых операций, если подростки утонули, то их тела из-за быстрого течения Белой могли переместиться на значительные расстояния.

По мнению эксперта, ситуацию может серьезно осложнить начавшееся в регионе весеннее половодье, делающее течение реки более бурным и способствующее переносу возможных жертв на значительное удаление.

В то же время специалист сохраняет оптимизм и надеется на благополучный исход ситуации, заявляя: «Хочется, чтобы мальчики нашлись живыми».

На данный момент поисково-спасательная операция по розыску 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова продолжается. Все, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростков, призывают немедленно обратиться в правоохранительные органы.

Приметы пропавших:

Паличев Павел, 2010 г.р., рост 150 см, русые волосы, карие глаза, был одет в синюю куртку, зеленые штаны, синие сапоги, зеленую шапку.

Адигамов Дамир, 2010 г.р., рост 145 см, темно-русые волосы, карие глаза, одет в черную куртку, синие спортивные штаны, синие сапоги.

Автор: Вадим Рудаков