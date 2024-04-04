Экстрасенс из Уфы попытался увидеть, где могут находиться и живы ли пропавшие подростки

18:55, 04 апр 2024

Шестой день в Уфе не прекращаются активные поиски 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова, пропавших в лесу. Несмотря на усилия спасателей и волонтеров, обследующих реку Белую и прилегающую территорию, найти подростков пока не удалось. В поисках правды некоторые читатели предложили обратиться за помощью к экстрасенсу.

В ответ на просьбу издания Уфа1 высказаться о загадочном исчезновении уфимский экстрасенс Михаил, признавая, что поиски — не его основная сфера, все же согласился поделиться своими видениями, движимый желанием помочь найти пропавших детей.

По словам Михаила, перед его мистическим взором предстал образ взрослой женщины с темными волосами и ее спутника, напоминающего военного. Экстрасенс предположил, что эта пара может быть связана со школой, где учились Дамир и Павел, и что женщина, возможно, мать одноклассника пропавших подростков. Тревожным прозвучало предположение о том, что исчезновение школьников может иметь отношение к некой женщине, страдающей шизофренией.

Касаясь судьбы пропавших, Михаил с опаской высказал предположение, что один из них, вероятно, жив, а второй — нет. По его словам, он ощущает страх и боязнь, но не может сказать, кто именно из подростков находится в живых.

Видения экстрасенса привели его к образам белых 9-этажных домов возле речки и заброшенных строений с погребами, куда могли завести следы пропажи. Связавшись с сущностями самих детей, Михаил получил указание искать выжившего вблизи железнодорожных путей, за пределами Уфы, возможно, у заброшенного завода или жилого здания.

«Белое разбитое здание без окон. Хотя недалеко ходят люди — это не глушь. Предполагаю, на северной окраине города, в промзоне», — прокомментировал экстрасенс.

Автор: Семен Подгорный