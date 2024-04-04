«Не теряем надежду»: руководитель администрации Главы Башкирии призвал жителей республики помочь в поисках пропавших подростков

19:10, 04 апр 2024

В окрестностях башкирской столицы продолжается розыск двух подростков, бесследно исчезнувших несколько дней назад. Павел Паличев и Дамир Адигамов, ученики одной из местных школ, вышли из дома погулять 30 марта и с тех пор о них ничего не известно.

Оперативная группа из спасателей, полицейских и добровольцев прочесывает окрестные леса и берега реки Белой в надежде обнаружить хоть какие-то зацепки. В ход идут все возможные ресурсы — от авиаразведки с привлечением вертолетов МЧС до применения беспилотных летательных аппаратов и судов на воздушной подушке.

В водную толщу реки регулярно погружаются водолазы, тщательно обследуя дно в радиусе нескольких километров от предполагаемого места пропажи. Уже осмотрено около 9 тысяч квадратных метров акватории и 15 км береговой линии. Под пристальным вниманием оказались 800 метров русла и 2,3 тысячи метров открытой водной поверхности.

Обнадеживающим сигналом стала недавняя находка школьного портфеля и сапога, вероятно, принадлежавшего одному из мальчиков. Эти вещи всплыли в русле Белой по соседству с лесным массивом, куда изначально держали путь подростки.

Несмотря на время и ухудшающиеся погодные условия, власти региона продолжают цепляться за крохи надежды.

— Мы не теряем веры отыскать парней живыми и вернуть их родителям, — заявил руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин. — Прошу всех неравнодушных граждан республики поддержать поиски или поделиться любой полезной информацией.

Добровольцев и очевидцев приглашают сообщать сведения по горячей линии отряда «ЛизаАлерт».

Автор: Алия Карачурина

Фото: соцсети