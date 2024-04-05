Жители Уфы передали волонтерам вездеход-амфибию «Шерп» для поисков двух пропавших подростков

09:30, 05 апр 2024

В Уфе уже целую неделю не стихают поиски двух юных друзей – 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова. Силы сотен людей брошены на поиски мальчиков, пропавших без вести 30 марта.

Несмотря на то, что прошло уже 7 дней с момента исчезновения ребят, их поиски не прекращаются ни на день. Сотрудники полиции, следственного управления, МЧС, аварийно-спасательной службы и Управления гражданской защиты Уфы отрабатывают все возможные версии произошедшего. Кроме того, к поискам подключились волонтеры отряда "ЛизаАлерт", которые координируют действия всех участников в штабе, открытом на базе 40-й школы.

Добровольцами уже пройдено около 3000 км, обследовано 1594 кв. км местности, выполнено 350 поисковых задач. В операции также участвуют поисковики из других регионов, а неравнодушные горожане даже предоставили специальное вездеходное судно для осмотра сложных участков. Водолазная группа и катер на воздушной подушке постоянно ведут наблюдение за акваторией реки Белой, где могли оказаться мальчики.

Несмотря на то, что погодные условия усложняют поиски - повышение температуры привело к вскрытию рек, - волонтеры не теряют веры и продолжают тщательно обследовать береговую линию. Одновременно с этим автомобильные экипажи расклеивают ориентировки с фотографиями подростков, а кинологи прочесывают местность в районе их исчезновения.

Организаторы поисков обращаются ко всем уфимцам с просьбой об оказании любой помощи в установлении местонахождения Павла и Дамира. Любая информация, даже самая незначительная, может оказаться ценной уликой. Горячая линия волонтеров работает круглосуточно, и они готовы выслушать каждого, кто может помочь в поисках.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети