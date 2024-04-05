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Эксперт рассказал, что могло произойти с пропавшими в Уфе подростками

Эксперт рассказал, что могло произойти с пропавшими в Уфе подростками

15:07, 05 апр 2024

В Уфе вот уже неделю продолжаются поиски двух пропавших без вести несовершеннолетних. Тщательные поисковые операции на земле, в воде и с воздуха пока не дали никаких результатов. Бывший сотрудник правоохранительных органов, проанализировав ситуацию, предлагает своё видение развития трагических событий.

По мнению эксперта, наиболее вероятной версией является гибель подростков в результате несчастного случая на реке Белой. Он предполагает, что друзья отправились в короткий поход к водоёму, где один из них, возможно, провалился под тонкий лёд, а другой попытался его спасти, потянув за сапог, но и сам оказался затянут стремительным течением. Отсутствие тел поисковики связывают с быстрым течением реки, которая могла унести их на значительное расстояние.

Эксперт отмечает, что подобные трагедии, к сожалению, случаются нередко. Он приводит в пример случай, когда преступники сбросили тело человека в Уфе, а оно всплыло в районе Благовещенска. Поэтому отсутствие найденных тел пропавших подростков не исключает худшего развития событий.

При этом версия похищения представляется маловероятной, так как никаких требований о выкупе не поступало. Кроме того, в ходе масштабных поисковых мероприятий, включая авиаразведку и обследование дна реки, не было найдено никаких следов, указывающих на другие версии произошедшего.

Конечно, родные и близкие ребят продолжают надеяться на чудо и возвращение подростков живыми. Поисковые группы также не прекращают свои усилия, обследуя каждый уголок местности. Однако с каждым днём вероятность благополучного исхода становится всё более призрачной, что заставляет жителей Уфы переживать за судьбу пропавших мальчиков.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: группа «Лиза Алерт. Башкортостан», Vk
Теги: Уфа происшествия поиск
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