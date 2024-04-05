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В Уфе из-за ледохода водолазы завершили поиск двух пропавших подростков

В Уфе из-за ледохода водолазы завершили поиск двух пропавших подростков

19:48, 05 апр 2024

Уже неделю жители Уфы с замиранием сердца следят за драматическим развитием событий, связанных с исчезновением двух школьников. 13-летний Павел Паличев и 14-летний Дамир Адигамов пропали во время прогулки в лесу недалеко от детского лагеря "Чайка".

Как выяснилось, двое друзей активно занимались спортивным туризмом в местном Детском центре "Меридиан". Буквально за несколько недель до трагических событий они даже одержали победу в соревнованиях "Туристская лыжня - 2024", проходивших как раз в окрестностях лагеря "Чайка". По всей видимости, после тренировки 30 марта подростки решили отправиться на прогулку и не вернулись домой.

Обеспокоенные родители сразу же забили тревогу и начали самостоятельные поиски, а затем привлекли к делу спасателей и полицию. Первым значимым результатом стало обнаружение рюкзаков пропавших школьников в лесу рядом с шестой пристанью на реке Белой. Это дало надежду, что ребята просто заблудились, но в то же время вызвало серьезные опасения за их состояние и безопасность.

В дальнейшем поиски переросли в масштабную спасательную операцию. Спасатели трех отрядов обследовали береговую линию реки Белой на аэролодке и судах на воздушной подушке, преодолев в общей сложности более 77 километров.

К сожалению, сильный паводок вынудил их приостановить водолазные работы.

Власти Башкирии обещают не прекращать поисков до тех пор, пока судьба Павла и Дамира не будет установлена.

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Автор: Вадим Рудаков
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