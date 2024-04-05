В Уфе из-за ледохода водолазы завершили поиск двух пропавших подростков
19:48, 05 апр 2024
Уже неделю жители Уфы с замиранием сердца следят за драматическим развитием событий, связанных с исчезновением двух школьников. 13-летний Павел Паличев и 14-летний Дамир Адигамов пропали во время прогулки в лесу недалеко от детского лагеря "Чайка".
Как выяснилось, двое друзей активно занимались спортивным туризмом в местном Детском центре "Меридиан". Буквально за несколько недель до трагических событий они даже одержали победу в соревнованиях "Туристская лыжня - 2024", проходивших как раз в окрестностях лагеря "Чайка". По всей видимости, после тренировки 30 марта подростки решили отправиться на прогулку и не вернулись домой.
Обеспокоенные родители сразу же забили тревогу и начали самостоятельные поиски, а затем привлекли к делу спасателей и полицию. Первым значимым результатом стало обнаружение рюкзаков пропавших школьников в лесу рядом с шестой пристанью на реке Белой. Это дало надежду, что ребята просто заблудились, но в то же время вызвало серьезные опасения за их состояние и безопасность.
В дальнейшем поиски переросли в масштабную спасательную операцию. Спасатели трех отрядов обследовали береговую линию реки Белой на аэролодке и судах на воздушной подушке, преодолев в общей сложности более 77 километров.
К сожалению, сильный паводок вынудил их приостановить водолазные работы.
Власти Башкирии обещают не прекращать поисков до тех пор, пока судьба Павла и Дамира не будет установлена.
ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
- Жители Уфы передали волонтерам вездеход-амфибию «Шерп» для поисков двух пропавших подростков
- «Не теряем надежду»: руководитель администрации Главы Башкирии призвал жителей республики помочь в поисках пропавших подростков
- Экстрасенс из Уфы попытался увидеть, где могут находиться и живы ли пропавшие подростки
- Водолаз рассказал, почему могли затянуться поиски пропавших в Уфе подростков
- Волонтеры рассказали, что нужно для поисков пропавших в Уфе подростков
- В Башкирии озвучена основная версия пропажи подростков на берегу Белой в Уфе