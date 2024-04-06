В Башкирии при пожаре погиб 36-летний мужчина
11:00, 06 апр 2024
В населенном пункте Новофедоровка Аургазинского района Башкирии произошла трагедия.
В результате пожара, охватившего деревянный дом на улице Советской, погиб 36-летний мужчина.
На данный момент экстренные службы и следователи кропотливо восстанавливают хронологию событий, досконально изучая все детали и обстоятельства инцидента.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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