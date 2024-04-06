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В Башкирии при пожаре погиб 36-летний мужчина

В Башкирии при пожаре погиб 36-летний мужчина

11:00, 06 апр 2024

В населенном пункте Новофедоровка Аургазинского района Башкирии произошла трагедия.

В результате пожара, охватившего деревянный дом на улице Советской, погиб 36-летний мужчина.

На данный момент экстренные службы и следователи кропотливо восстанавливают хронологию событий, досконально изучая все детали и обстоятельства инцидента.

При пожаре в Башкирии погибла семья: мать, двое ее детей и их дедушка При пожаре в Башкирии погибла семья: мать, двое ее детей и их дедушка
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Аургазинский район происшествия пожар
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