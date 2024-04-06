Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Садоводов в Уфе топит из-за «Восточного выезда»

Садоводов в Уфе топит из-за «Восточного выезда»

11:18, 06 апр 2024

Уфа переживает серьезное наводнение, которое топит целые садовые товарищества на окраине города. Жители бьют тревогу, снимая драматические кадры затопления своих домов и призывая власти о скорейшей эвакуации.

Жители садового товарищества «Зауфимье» запечатлели на видео, как их дома уходят под воду.

«Мы буквально плаваем в своих домах, но никаких действий со стороны властей пока не предпринимается», — сетует один из местных жителей.

Кроме «Зауфимья», под воду ушли и другие близлежащие дачные кооперативы — «Восход», «Калин» и «Черёмушки».

По мнению садоводов, причиной масштабного подтопления стало неудачное изменение русла реки Юрмашки в ходе строительства нового «Восточного выезда» из города. Застройщики, якобы, нарушили проект, что и привело к катастрофическим последствиям для всей округи.

В комментариях к публикациям жителей отмечается, что дорожники лишь подняли уровень трассы, но не трогали русло реки. Видимо, этого оказалось достаточно, чтобы вызвать масштабное затопление прилегающих территорий.

В Башкирии паводковыми водами смыло легковушку с людьми В Башкирии паводковыми водами смыло легковушку с людьми
Автор: Вадим Рудаков
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа паводок
Читайте также

В Уфе садоводы перекрыли дорогу в знак протеста против отключения у них электричества
Происшествия в Башкирии
В Уфе садоводы перекрыли дорогу в знак протеста против отключения у них электричества
В Башкирия грандиозная стройка грозит оставить жителей без имущества и компенсаций
Экономика в Башкирии
В Башкирия грандиозная стройка грозит оставить жителей без имущества и компенсаций
В Башкирии зафиксирована еще одна вспышка коронавируса
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии зафиксирована еще одна вспышка коронавируса
Выяснилась причина гибели 28-летнего монтажника трудившегося на строительстве Восточного выезда в городе Уфе
Происшествия в Башкирии
Выяснилась причина гибели 28-летнего монтажника трудившегося на строительстве Восточного выезда в городе Уфе
Владимир Путин сообщил радостную новость для садоводов
Политика в Башкирии
Владимир Путин сообщил радостную новость для садоводов
Башкирский Белорецк атаковали полчища крыс
Происшествия в Башкирии
Башкирский Белорецк атаковали полчища крыс
В Уфе на улице Бехтерева произошел обвал грунта
Происшествия в Башкирии
В Уфе на улице Бехтерева произошел обвал грунта
На строительство Восточного выезда в Уфе потребуется еще больше средств
Экономика в Башкирии
На строительство Восточного выезда в Уфе потребуется еще больше средств


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok