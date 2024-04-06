Садоводов в Уфе топит из-за «Восточного выезда»

11:18, 06 апр 2024

Уфа переживает серьезное наводнение, которое топит целые садовые товарищества на окраине города. Жители бьют тревогу, снимая драматические кадры затопления своих домов и призывая власти о скорейшей эвакуации.

Жители садового товарищества «Зауфимье» запечатлели на видео, как их дома уходят под воду.

«Мы буквально плаваем в своих домах, но никаких действий со стороны властей пока не предпринимается», — сетует один из местных жителей.

Кроме «Зауфимья», под воду ушли и другие близлежащие дачные кооперативы — «Восход», «Калин» и «Черёмушки».

По мнению садоводов, причиной масштабного подтопления стало неудачное изменение русла реки Юрмашки в ходе строительства нового «Восточного выезда» из города. Застройщики, якобы, нарушили проект, что и привело к катастрофическим последствиям для всей округи.

В комментариях к публикациям жителей отмечается, что дорожники лишь подняли уровень трассы, но не трогали русло реки. Видимо, этого оказалось достаточно, чтобы вызвать масштабное затопление прилегающих территорий.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: скриншот видео