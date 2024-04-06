В Уфе продолжаются поиски двух пропавших подростков: волонтеры поделились последними новостями

12:22, 06 апр 2024

Уфу потрясло происшествие: неделю назад пропали без вести двое юных жителей города — 13-летний Павел Паличев и 14-летний Дамир Адигамов. С тех пор волонтеры и спасатели ведут напряженные поиски, стремясь выяснить, что могло произойти с подростками.

По информации добровольческого отряда «Лиза Алерт», поисковые работы на данный момент сосредоточены в районе реки Белой. Неравнодушные граждане со всех уголков города откликнулись на призыв о помощи и объединились, чтобы прочесывать местность. Ежедневно сюда приходят более сотни неравнодушных волонтеров, готовых оказать содействие в поисках.

С наступлением весеннего тепла ситуация усложняется — начинается таяние льда и разлив реки, что затрудняет поиски. Тем не менее, спасатели и поисковики действуют оперативно и слаженно. Вдоль берега выставлены наблюдательные посты, а территория осматривается с воздуха с помощью квадрокоптеров. Кроме того, в помощь поисковым группам выделены внедорожники повышенной проходимости, в том числе настоящий вездеход «Шерп».

«Мы благодарны всем, кто откликнулся и оказывает нам поддержку. Благодаря помощи неравнодушных жителей и организаций наш штаб обеспечен всем необходимым для продолжения поисковых работ», — отмечают волонтеры.

Напомним, Павел Паличев и Дамир Адигамов пропали 30 марта, отправившись на прогулку в лес неподалеку от детского лагеря «Чайка». На следующий день были обнаружены их рюкзаки возле шестой пристани реки Белой, а спустя пару дней водолазы нашли сапог, предположительно принадлежащий одному из подростков. К сожалению, из-за ледохода поисковые работы в акватории пришлось временно приостановить.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети