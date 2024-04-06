Житель Башкирии жестоко избил жену, не уследившую за младенцем

12:55, 06 апр 2024

Новогодние праздники — время волшебства и радости. Однако для жительницы села Иглино в Башкирии эти дни ознаменовались настоящим ужасом. Екатерина, 31-летняя женщина, стала жертвой зверского избиения со стороны собственного супруга.

Как рассказала сама потерпевшая, отношения в их семье давно были напряженными. Супруги часто ссорились, но Екатерина каждый раз прощала мужа. В тот роковой день она сильно устала и попросила своего 38-летнего мужа Александра присмотреть за их восьмимесячным ребенком. Однако мужчина категорически отказался, даже не объясняя причин.

Вымотанная Екатерина прилегла отдохнуть с малышом, но через некоторое время ребенок упал с кровати. Услышав детский плач, Александр сорвался и обрушил на свою жену град обвинений в безответственности. Затем мужчина перешел к физическому насилию — он начал беспощадно избивать Екатерину.

«Когда он закончил меня бить, то вышел на веранду. Я нашла в себе силы дойти до двери и запереть его там, после чего вызвала полицию», — рассказывает пострадавшая.

Прибывшие полицейские ограничились лишь предупреждением — Александра не забрали в отделение. Освободившись, мужчина вернулся и устроил жене настоящий ад. Схватив молоток, он принялся наносить беспомощной Екатерине удары по голове и рукам на глазах их маленького сына. После этого Александр бросил орудие и ушел из дома, оставив жену истекать кровью.

Собравшись с силами, Екатерина забрала ребенка и укрылась у родителей, так как оставаться под одной крышей с тираном больше не могла.

На следующий день женщина обратилась в больницу, где ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение средней тяжести, множественные ушибы и гематомы. Тем не менее уголовное дело в отношении Александра было возбуждено лишь 15 марта, после вмешательства региональной прокуратуры.

Как рассказывает Екатерина, затем ее супруг отправлял ей сообщения, что якобы уехал на специальную военную операцию. Позже выяснилось, что на самом деле он скрывается у родственников в Свердловской области и продолжает там пить. Полиция знает о его местонахождении, но пока не торопится объявлять его в федеральный розыск.

«Три месяца уже безнаказанно живет», — возмущается пострадавшая.

Сама Екатерина сразу подала на развод и лишение супруга родительских прав — ее требования были удовлетворены в судебном порядке. Теперь женщина намерена добиваться справедливого наказания для Александра. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

«Сейчас, спустя три месяца, я чувствую себя лучше, только синяки на ноге и правой щеке пока не заживают. С такой вот ненавистью он меня бил. Моральное состояние вообще ужасное. Очень надеюсь, что этот человек понесет наказание», — признается Екатерина.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети