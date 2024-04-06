В Уфе в ДТП с Honda CR-V и «Газелью» погиб пассажир

17:11, 06 апр 2024

В субботу, 6 апреля, в Уфе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один человек. Авария случилась на улице Энергетиков в Орджоникидзевском районе города, где столкнулись кроссовер Honda CR-V и грузопассажирская «Газель».

По информации сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) Башкирии, от сильного удара кроссовер Honda CR-V отлетел и врезался в ограждение. В результате инцидента погиб пассажир грузопассажирской «Газели».

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые тщательно изучают все обстоятельства и причины трагедии. Они проводят необходимые следственные действия, опрашивают очевидцев и устанавливают детали произошедшего.

Напомним, что это уже второе смертельное ДТП, случившееся в Уфе на этой неделе. Несколькими днями ранее в центре города «четырнадцатая», проехав на запрещающий сигнал светофора, врезалась в Volkswagen, в результате чего погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГИБДД по РБ