Глава Башкирии поговорил с родителями пропавших неделю назад в Уфе мальчиков
17:20, 06 апр 2024
В субботу, 6 апреля, лава республики Радий Хабиров посетил школу, где организован штаб по поиску 14-летнего Дамира Адигамова и 13-летнего Павла Паличева, пропавших почти неделю назад. Он пообещал родителям мальчиков, что работа по обнаружению их сыновей не прекратится, пока есть хоть малейшая надежда найти подростков живыми.
Руководитель республики заявил, что правоохранительные органы, спасательные службы и многочисленные добровольцы будут и дальше прочесывать местность, где могут находиться пропавшие подростки. По его словам, им будет оказана вся необходимая поддержка для эффективного ведения поисковых мероприятий.
Напомним, что Паша и Дамир пропали 30 марта, когда пошли гулять в лес возле детского лагеря "Чайка". Их рюкзаки были найдены на следующий день рядом с рекой Белой, а несколько дней спустя водолазы обнаружили сапог, возможно принадлежавший одному из мальчиков.
Глава Башкирии выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям всех участвующих в поисках сторон, мальчиков все-таки удастся найти живыми. Он призвал жителей региона оказать содействие в этом важном деле и не терять надежду на благополучный исход истории.
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