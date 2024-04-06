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Поиски пропавших подростков в Уфе затрудняют ледоход и половодье

Поиски пропавших подростков в Уфе затрудняют ледоход и половодье

19:17, 06 апр 2024

Уже восемь дней спасательные бригады Уфы ведут отчаянные поиски двух пропавших подростков - Дамира Адигамова и Павла Паличева. Подростки исчезли 30 марта, и с тех пор о них ничего не изестно. Несмотря на сложные погодные условия и угрожающую обстановку на реке Белой, спасатели не теряют надежды и продолжают упорно прочесывать километры водной глади в надежде найти следы пропавших.

Спасательные отряды обследуют береговую линию реки Белой, преодолев уже 141,5 км. Однако им приходится действовать в крайне сложных условиях. Ледоход и весеннее половодье значительно усложняют поиски - река переполнена плывущими бревнами и бытовым мусором, что замедляет работу и вынуждает тщательно проверять каждый подозрительный предмет.

Сегодня Глава Башкирии Радий Хабиров посетил штаб по поиску ребят и заверил, что поиски будут продолжаться до тех пор, пока они не увенчаются успехом.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: Уфа происшествия поиск
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