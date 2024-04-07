В Башкирии в ночном заведении произошла драка со стрельбой
11:36, 07 апр 2024
Ночное веселье в одном из клубов Ишимбая накануне завершилось дракой и стрельбой. В результате конфликта между двумя компаниями посетителей, один из участников потасовки достал пистолет и выстрелил в своего оппонента.
Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 апреля 2024 года. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, между двумя группами посетителей ночного заведения завязался конфликт, который перерос в драку. Один из участников ссоры вынул из сумки пистолет и открыл стрельбу по своему оппоненту. Пострадавший мужчина рухнул на пол и не подавал признаков жизни. Его срочно доставили в ближайшую больницу.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего инцидента. Возбуждено уголовное дело. Стрелявший успел скрыться с места происшествия, его местонахождение устанавливается.
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Автор: Вадим Рудаков
Фото: скриншот видео
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