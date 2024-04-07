Под Уфой на месте разлива реки Юрмаш эвакуировали еще двух человек - видео

11:44, 07 апр 2024

Активное таяние снега в Башкирии на этой неделе, привели к серьезному наводнению, которое затопило сотни домов.

Сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы продолжают работу по оказанию помощи пострадавшим от разлива реки Юрмаш. За последние сутки они эвакуировали еще двух человек с затопленных территорий. Кроме того, спасатели доставляют продукты питания и топливо тем жителям садовых некоммерческих товариществ (СНТ), которые отказываются покидать свои дома.

Несмотря на предложения о размещении в пункте временного проживания, местные жители пока не соглашаются на эвакуацию. По словам представителей Управления гражданской защиты Уфы, большинство пострадавших предпочитают переезжать к родственникам.

Представители городских властей заверили, что ситуация находится под контролем. На месте происшествия продолжают дежурить сотрудники Управления гражданской защиты Калининского района и спасатели, которые используют высокопроходимую технику и плавсредства для оказания помощи пострадавшим.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: УГЗ

Видео: БашДТП