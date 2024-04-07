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В Уфе любителя дерзких выходок за рулём лишат водительских прав

В Уфе любителя дерзких выходок за рулём лишат водительских прав

12:24, 07 апр 2024

В городе Уфе полицейские установили личность водителя, неоднократно проезжавшего на запрещающий сигнал светофора. Данные нарушения были зафиксированы на видео, о чем сообщили очевидцы в Госавтоинспекцию. Теперь молодому автомобилисту грозит серьезное наказание за грубые и повторные нарушения ПДД.

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники ГИБДД обнаружили видеозапись, на которой 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 проезжает на запрещающий сигнал светофора на перекрестке улиц Нуриева и Гареева. Дорожная полиция установила личность нарушителя, который оказался жителем Благовещенского района. В отношении него был составлен административный протокол.

Спустя некоторое время тот же водитель вновь был замечен нарушающим правила дорожного движения. На пересечении улиц Сипайловская и Чудская он вновь проехал на красный сигнал светофора. Очевидцы зафиксировали это вопиющее нарушение ПДД на видео и сообщили в Госавтоинспекцию. Водителя повторно задержали и составили еще один административный материал.

Теперь водителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. Кроме того, автомобилист был оштрафован за чрезмерную тонировку стекол своего автомобиля.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: УГИБИДД МВД по РБ
Теги: Уфа
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