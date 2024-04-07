В уфимском микрорайоне Сипайлово произошел сильный пожар
13:12, 07 апр 2024
В воскресенье, 7 апреля днем, густой черный дым окутал небо над уфимским микрорайоном Сипайлово. Очевидцы происшествия делятся в социальных сетях фотографиями и видео, на которых запечатлен масштабный пожар.
По информации пресс-службы МЧС Башкирии, возгорание произошло на улице Чудская. Загорелась горючая жидкость, разлитая на открытой площадке в пластиковых контейнерах. Площадь пожара составляла 200 квадратных метров.
На месте происшествия работали 21 человек личного состава МЧС и 10 единиц техники.
Подробности и обстоятельства ЧП пока не сообщаются. Информации о пострадавших не поступало.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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