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Стали известны подробности пожара в уфимском Сипайлово - видео

Стали известны подробности пожара в уфимском Сипайлово - видео

16:13, 07 апр 2024

В микрорайоне Сипайлово в Уфе произошел серьезный пожар, охвативший внушительную площадь в 200 квадратных метров. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям республики рассказали подробности происшествия.

Как сообщили в ведомстве, возгорание началось на открытой территории, где загорелись пустые пластиковые емкости большого объема. Огонь быстро распространился и перекинулся на близлежащий двухэтажный автосервис. Пожарным удалось локализовать и потушить открытое пламя, но не обошлось без материального ущерба.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. На борьбу с огнем было брошено 48 человек личного состава и 12 единиц специальной техники. Сейчас на месте работают эксперты пожарной лаборатории и дознаватели МЧС, пытающиеся установить причины возникновения столь масштабного возгорания.

Для проверки загрязнения воздуха привлечена лаборатория Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. Ведется тщательное расследование, призванное выявить все обстоятельства этого непростого инцидента.

В уфимском микрорайоне Сипайлово произошел сильный пожар В уфимском микрорайоне Сипайлово произошел сильный пожар
Автор: ufatime.ru
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Видео: БашДТП, МЧС
Теги: Уфа происшествия пожар
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