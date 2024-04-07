Нашли на дне: в Башкирии трагически погиб рыбак

19:43, 07 апр 2024

В воскресенье, 7 апреля, 44-летний местный житель решил отправиться на рыбалку на пруд в селе Нижнезаитово Шаранского района Башкирии.

Вопреки здравому смыслу и предупреждениям спасателей, мужчина вышел на тонкий лед, чтобы добыть желанный улов. Однако коварная стихия не простила его самонадеянность - лед не выдержал веса рыбака, и он оказался в ледяной воде.

Очевидцы происшествия тут же бросились на помощь, пытаясь вытащить мужчину из смертельной ловушки. Но, к сожалению, все усилия оказались тщетными, несчастный утонул.

Получив сигнал о происшествии, на место трагедии прибыли спасатели Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям из города Туймазы. Сотрудники извлекли тело погибшего рыбака со дна пруда и передали его представителям правоохранительных органов.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по РБ