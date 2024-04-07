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В Башкирии расширили район поисков двух пропавших подростков

В Башкирии расширили район поисков двух пропавших подростков

21:44, 07 апр 2024

В Башкирии, невзирая на непростые погодные условия, продолжаются поиски пропавших детей. Волонтеры из поискового отряда «ЛизаАлерт» расширили зону поисков, устремившись вниз по течению реки Белой в сторону города Благовещенска, лежащего в 50 километрах от места, где были найдены личные вещи пропавших школьников.

Несмотря на тяжелые условия, спасатели продолжают кропотливые поиски с использованием беспилотников и круглосуточной наблюдательной вахты вдоль береговой линии. Как сообщают волонтеры, водолазные работы пришлось временно прекратить из-за угрозы для жизни спасателей, но общие поиски не останавливаются ни на минуту.

Глава Башкирии Радий Хабиров лично посетил штаб операции и заверил, что поиски будут продолжаться до тех пор, пока дети не будут найдены.
«Надежда последней умирает», — подчеркнул он, призывая всех жителей региона присоединиться к поискам.

Любой желающий может присоединиться с поисковой операции, явившись в штаб, расположенный в школе № 40. Волонтеры ждут помощи неравнодушных, готовых выйти на снежные, заболоченные тропы, вооружившись теплой одеждой, непромокаемой обувью и заряженными мобильными телефонами. Время не ждет — каждая секунда может быть решающей.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Теги: Уфимский район Благовещенск происшествия поиск
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