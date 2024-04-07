В Башкирии расширили район поисков двух пропавших подростков

21:44, 07 апр 2024

В Башкирии, невзирая на непростые погодные условия, продолжаются поиски пропавших детей. Волонтеры из поискового отряда «ЛизаАлерт» расширили зону поисков, устремившись вниз по течению реки Белой в сторону города Благовещенска, лежащего в 50 километрах от места, где были найдены личные вещи пропавших школьников.

Несмотря на тяжелые условия, спасатели продолжают кропотливые поиски с использованием беспилотников и круглосуточной наблюдательной вахты вдоль береговой линии. Как сообщают волонтеры, водолазные работы пришлось временно прекратить из-за угрозы для жизни спасателей, но общие поиски не останавливаются ни на минуту.

«Надежда последней умирает», — подчеркнул он, призывая всех жителей региона присоединиться к поискам.

Глава Башкирии Радий Хабиров лично посетил штаб операции и заверил, что поиски будут продолжаться до тех пор, пока дети не будут найдены.

Любой желающий может присоединиться с поисковой операции, явившись в штаб, расположенный в школе № 40. Волонтеры ждут помощи неравнодушных, готовых выйти на снежные, заболоченные тропы, вооружившись теплой одеждой, непромокаемой обувью и заряженными мобильными телефонами. Время не ждет — каждая секунда может быть решающей.

По теме:

В Уфе продолжаются поиски двух пропавших подростков: волонтеры поделились последними новостями

Эксперт рассказал, что могло произойти с пропавшими в Уфе подростками

с пропавшими в Уфе подростками Жители Уфы передали волонтерам вездеход-амфибию «Шерп» для поисков двух пропавших подростков

вездеход-амфибию «Шерп» для поисков двух пропавших подростков «Не теряем надежду»: руководитель администрации Главы Башкирии призвал жителей республики помочь в поисках пропавших подростков

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети