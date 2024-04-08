В Башкирии задержали стрелка по вине которого погиб молодой парень - Телеграм-каналы

09:34, 08 апр 2024

В минувшие выходные трагедия потрясла небольшой город Ишимбай, когда в одном из местных ночных клубов во время стрельбы погиб 23-летний молодой человек. Теперь его семья пытается оправиться от шока и понять, как жить дальше без любимого сына и брата.

Как сообщила мать погибшего в интервью «Честному репортажу», она и ее дочь успели навестить сына в больнице незадолго до его смерти. Однако они так и не смогли до конца осознать, что его больше нет.

— Я до сих пор не могу поверить, что потеряла его, — с горечью делится женщина. — Меня гложет чувство вины, что я не уберегла его, не звонила ему каждые пять минут в тот роковой день«.

— Они просто ждали, что мы приедем, чтобы попрощаться с ним, — с болью в голосе произносит она.

По словам матери, врачи с самого начала предупредили, что состояние молодого человека крайне тяжелое. Пуля, угодившая в висок, практически полностью разрушила мозг, и медики лишь поддерживали его жизнедеятельность.

Предполагаемый виновник — местный предприниматель Арман Г. — уже задержан. Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». По предварительным данным, жертвой случайного выстрела стал ни в чем не повинный 23-летний парень, который оказался в клубе в тот трагический вечер.

В пресс-службе СУ СКР по РБ сообщили, что в настоящее время подозреваемый находится в розыске.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети