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В Башкирии при пожаре в квартире погибла пожилая женщина

В Башкирии при пожаре в квартире погибла пожилая женщина

12:09, 08 апр 2024

Утро 8 апреля в Ишимбае омрачилось трагедией. В многоквартирном доме на улице Стахановская случился пожар, унесший жизнь 62-летней женщины.

Огонь вспыхнул в однокомнатной квартире, быстро распространяясь по площади 4 квадратных метра. На место происшествия оперативно прибыли пожарные МЧС России, которые в кратчайшие сроки ликвидировали горение.

В ходе спасательной операции из горящей квартиры была эвакуирована женщина 1962 года рождения. К сожалению, несмотря на все усилия медиков, спасти ее жизнь не удалось.

Еще шесть человек, проживающих в доме, самостоятельно покинули свои квартиры до приезда пожарных.

Причины трагедии устанавливаются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Ишимбай происшествия пожар
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