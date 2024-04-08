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Застрелившего очевидца драки в кафе в Башкирии объявили в федеральный розыск

Застрелившего очевидца драки в кафе в Башкирии объявили в федеральный розыск

14:15, 08 апр 2024

В ночь на 6 апреля в одном из городских кафе Ишимбая произошла стычка. Конфликт, возникший между несколькими посетителями после застолья, перерос в драку и стрельбу.

По предварительным данным, 36-летний Марзпетуни Галустян, находясь в состоянии алкогольного опьянения, достал имевшийся при себе пистолет и выстрелил в сторону одного из оппонентов. Однако пуля попала в голову другого мужчины, находившегося поблизости. Очевидцы события сумели вырвать оружие из рук стрелявшего, но преступник успел скрыться с места происшествия.

Тяжело раненный посетитель кафе был немедленно доставлен в больницу, однако врачам не удалось спасти его жизнь - мужчина скончался от полученных травм. На место преступления незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, которой удалось установить личность подозреваемого и изъять орудие убийства.

В настоящее время Отделом МВД России по Ишимбайскому району по данному факту возбуждено уголовное дело. Розыскные мероприятия по задержанию Марзпетуни Галустяна продолжаются. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении злоумышленника, просят незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы.

В Башкирии задержали стрелка по вине которого погиб молодой парень - Телеграм-каналы В Башкирии задержали стрелка по вине которого погиб молодой парень - Телеграм-каналы
Автор: Вадим Рудаков
Фото: МВД по РБ
Теги: Ишимбай происшествия драка убийство розыск
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