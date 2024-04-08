Спасатели подвели итоги 10 дня поисков пропавших в Уфе подростков

19:33, 08 апр 2024

Уже 10 дней спасатели и волонтеры не оставляют попыток найти двух пропавших школьников в Уфе. Десятки человек прочёсывают акваторию и берега реки Белой в надежде обнаружить хоть какие-то следы пропавших детей.

По данным управления гражданской защиты Уфы, водолазы и поисково-спасательные бригады обследовали около 930 тысяч квадратных метров дна реки с помощью специального оборудования. При этом, сотрудники МЧС России на судне на воздушной подушке осмотрели 80 километров береговой линии Белой. К сожалению, эти усилия пока не принесли результатов - местонахождение пропавших подростков так и остаётся неизвестным.

Напомним, двое школьников ушли гулять вечером 30 марта и с тех пор не вернулись домой. На следующий день спасатели обнаружили на берегу брошенные ими рюкзаки, но больше следов ребят найти не удалось. 2 апреля водолазы подняли со дна реки сапог, который предположительно принадлежал одному из пропавших мальчиков, но это пока единственная зацепка в расследовании.

Глава Башкортостана Радий Хабиров взял процесс поисков пропавших детей под личный контроль и дал указание не прекращать усилия до тех пор, пока ребята не будут найдены. Сотни волонтёров, спасателей, полицейских и следователей продолжают прочёсывать местность в надежде разыскать ребят живыми и невредимыми.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: УГЗ