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Стало известно, когда водолазы возобновят поиски пропавших в Уфе подростков

Стало известно, когда водолазы возобновят поиски пропавших в Уфе подростков

19:44, 08 апр 2024

Уже 1,5 недели родные, спасатели и волонтеры ведут напряженные поиски двух пропавших в Уфе подростков — 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова. Несмотря на стремительно развивающуюся паводковую ситуацию на реках региона, в том числе на Белой, где и пропали ребята, поисковая операция продолжается.

Поздним вечером 30 марта Павел и Дамир отправились на прогулку в лесной массив недалеко от 6-й пристани и с тех пор перестали выходить на связь. На следующий день, 31 марта, в том же лесу были обнаружены их рюкзаки, однако самих подростков нигде не было видно. Это стало первым тревожным сигналом, заставившим родных забить тревогу и обратиться в правоохранительные органы.

Спустя несколько дней, 2 апреля, в акватории реки Белая спасателями был найден сапог, который, предположительно, мог принадлежать одному из пропавших мальчиков. Но эта зацепка, к сожалению, не прояснила местонахождение ребят, лишь усилила озабоченность волонтеров и правоохранителей.

Сложность ситуации еще больше возросла из-за начавшегося в Башкирии бурного весеннего половодья. Как пояснили в пресс-службе регионального МЧС, в условиях вскрытия рек и активного ледохода проведение водолазных работ на Белой стало слишком опасным.

«Возобновить погружения водолазов можно будет только когда паводковая ситуация нормализуется и уровень воды стабилизируется», — заявили в ведомстве.

Тем не менее, поиски пропавших подростков продолжаются, причем ведутся сразу по нескольким направлениям. На суше к волонтерам «Лиза Алерт», сотрудникам полиции и спасателям Управления гражданской защиты Уфы подключились добровольцы из других городов, в том числе Москвы, Новосибирска и Казани. По словам главы Башкирии Радия Хабирова, эти люди обладают высокой квалификацией в проведении поисковых мероприятий.

За 10 дней интенсивных усилий спасателями УГЗ Уфы совместно с волонтерами было обследовано 930 тысяч квадратных метров речного дна с помощью специального сонарного оборудования. Сотрудники МЧС Башкирии параллельно прочесали на судне на воздушной подушке 80 километров береговой линии реки Белая. К сожалению, эти меры пока не увенчались успехом в поисках пропавших ребят.

«Я хочу сказать спасибо всем неравнодушным людям, которые принимают деятельное профессиональное участие в поиске наших парней. Там работает волонтерская команда „ЛизаАлерт“. Туда приехали волонтеры аж с Новосибирска, Москвы, Казани... Это люди, обладающие профессиональные навыки по поискам пропавших людей. К сожалению, пока у нас нету каких-то результатов. Но я прошу не сворачивать эту работу», — обратился к участникам поисков глава Башкирии.

Приметы пропавших мальчиков: Паличев Павел Сергеевич, 2010 г.р., рост 150 см, волосы русые, глаза карие, был одет в синюю куртку, зеленые штаны, синие сапоги и зеленую шапку.

Адигамов Дамир Ренатович, 2010 г.р., рост 145 см, волосы темно-русые, глаза карие, был одет в черную куртку, синие спортивные штаны, синие сапоги.

Все, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мальчиков, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам горячей линии.

Спасатели подвели итоги 10 дня поисков пропавших в Уфе подростков Спасатели подвели итоги 10 дня поисков пропавших в Уфе подростков
Автор: Алия Карачурина
Фото: УГЗ Уфы
Теги: Уфа происшествия поиск
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