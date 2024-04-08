Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии спасли пару маралов, оказавшихся в западне на льдине

В Башкирии спасли пару маралов, оказавшихся в западне на льдине

22:11, 08 апр 2024

В Бурзянском районе Башкирии спасатели помогли спастись двум маралам, оказавшимся на льдине.

Всё началось ранним утром 7 апреля, когда местные жители, проезжая мимо дороги вдоль берега реки Белой, заметили на противоположном берегу двух животных. Они неподвижно стояли на маленьком участке льда, окруженные со всех сторон талым снегом, водой и рыхлыми ледяными полями.

«Они стоят, не знают, что делать дальше. Ни вверх не могут идти, ни в стороны. Если ледоход сильный пойдет, их может снести. В ловушку попали», — с тревогой рассказывал один из очевидцев.

Оказавшись в смертельной западне, бедняги-олени были в отчаянном положении. Малейшее движение вперед грозило им полным погружением в ледяную воду и неминуемой гибелью. Страх и замешательство читались в их умоляющих взглядах, устремленных на собравшихся людей. Сотни неравнодушных зрителей наблюдали за драматической ситуацией, снимая всё на видео и переживая за судьбу маралов.

Организацию спасательной операции взял на себя инспектор государственного природного заказника «Алтын-Солок» Рафис Хайбуллин. Он быстро собрал необходимое снаряжение — моторную алюминиевую лодку, веревки и спасательное оборудование. Двое добровольцев — Урал Тулумгужин и Урал Ахтямов — вызвались отправиться на лодке к терпящим бедствие животным.

С первым маралом процесс спасения прошел относительно легко. Как только спасатели подплыли к нему, олень от страха отпрыгнул и ловко вскарабкался по скале, скрывшись в лесной чаще. А вот со вторым маралом пришлось повозиться.

Стоило приблизиться к нему, как олень бросился в сторону и полностью ушел под воду, оставаясь на плаву лишь с головой. Спасателям пришлось прибегнуть к веревке, чтобы вытащить животное на более безопасный участок льда. Но и тут марал не успокоился — он снова попытался уйти в воду, и ребятам пришлось дважды проделывать ту же процедуру.

Наконец, выбившись из сил, марал решился доплыть до противоположного берега, где его ждала толпа зрителей. Едва выбравшись на сушу, он замер, отдышался и долго смотрел на собравшихся. Однако, стремясь воссоединиться со своим товарищем, олень тут же бросился обратно в воду. Спасатели сопроводили его до другого берега, где тот благополучно добрался до лесной чащи, соединившись со своим сородичем.

Вся операция по спасению маралов заняла около двух часов. Невзирая на риск, Урал Тулумгужин и Урал Ахтямов проявили настоящий героизм, самоотверженно борясь за жизнь этих прекрасных животных. Их отвага и решительность помогли вырвать маралов из лап неминуемой гибели, подарив им свободу и воссоединение.

В Уфе спасатели помогли замерзающему на льду мужчине В Уфе спасатели помогли замерзающему на льду мужчине
Автор: Вадим Рудаков
Теги: Бурзянский район спасение
Читайте также

В Уфе подросток на дрейфующей льдине попал на видео
Происшествия в Башкирии
В Уфе подросток на дрейфующей льдине попал на видео
В Дуванском районе жители спасли дрейфующих на льдине подростков
Происшествия в Башкирии
В Дуванском районе жители спасли дрейфующих на льдине подростков
В Белорецке спасатели помогли женщине, дрейфовавшей на льдине посреди Белой
Происшествия в Башкирии
В Белорецке спасатели помогли женщине, дрейфовавшей на льдине посреди Белой
В Уфе спасатели помогли девушке застрявшей на берегу с обрывом
Происшествия в Башкирии
В Уфе спасатели помогли девушке застрявшей на берегу с обрывом
В Башкирии озвучена основная версия пропажи подростков на берегу Белой в Уфе
Происшествия в Башкирии
В Башкирии озвучена основная версия пропажи подростков на берегу Белой в Уфе
Рыбака из Башкирии унесло на льдине далеко от берега (видео)
Происшествия в Башкирии
Рыбака из Башкирии унесло на льдине далеко от берега (видео)
В Уфе спасатели нашли в воде обувь одного из пропавших подростков
Происшествия в Башкирии
В Уфе спасатели нашли в воде обувь одного из пропавших подростков
В Краснокамском районе Башкирии рыбаков унесло на льдине
Происшествия в Башкирии
В Краснокамском районе Башкирии рыбаков унесло на льдине


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok