В Башкирии спасли пару маралов, оказавшихся в западне на льдине

22:11, 08 апр 2024

В Бурзянском районе Башкирии спасатели помогли спастись двум маралам, оказавшимся на льдине.

Всё началось ранним утром 7 апреля, когда местные жители, проезжая мимо дороги вдоль берега реки Белой, заметили на противоположном берегу двух животных. Они неподвижно стояли на маленьком участке льда, окруженные со всех сторон талым снегом, водой и рыхлыми ледяными полями.

«Они стоят, не знают, что делать дальше. Ни вверх не могут идти, ни в стороны. Если ледоход сильный пойдет, их может снести. В ловушку попали», — с тревогой рассказывал один из очевидцев.

Оказавшись в смертельной западне, бедняги-олени были в отчаянном положении. Малейшее движение вперед грозило им полным погружением в ледяную воду и неминуемой гибелью. Страх и замешательство читались в их умоляющих взглядах, устремленных на собравшихся людей. Сотни неравнодушных зрителей наблюдали за драматической ситуацией, снимая всё на видео и переживая за судьбу маралов.

Организацию спасательной операции взял на себя инспектор государственного природного заказника «Алтын-Солок» Рафис Хайбуллин. Он быстро собрал необходимое снаряжение — моторную алюминиевую лодку, веревки и спасательное оборудование. Двое добровольцев — Урал Тулумгужин и Урал Ахтямов — вызвались отправиться на лодке к терпящим бедствие животным.

С первым маралом процесс спасения прошел относительно легко. Как только спасатели подплыли к нему, олень от страха отпрыгнул и ловко вскарабкался по скале, скрывшись в лесной чаще. А вот со вторым маралом пришлось повозиться.

Стоило приблизиться к нему, как олень бросился в сторону и полностью ушел под воду, оставаясь на плаву лишь с головой. Спасателям пришлось прибегнуть к веревке, чтобы вытащить животное на более безопасный участок льда. Но и тут марал не успокоился — он снова попытался уйти в воду, и ребятам пришлось дважды проделывать ту же процедуру.

Наконец, выбившись из сил, марал решился доплыть до противоположного берега, где его ждала толпа зрителей. Едва выбравшись на сушу, он замер, отдышался и долго смотрел на собравшихся. Однако, стремясь воссоединиться со своим товарищем, олень тут же бросился обратно в воду. Спасатели сопроводили его до другого берега, где тот благополучно добрался до лесной чащи, соединившись со своим сородичем.

Вся операция по спасению маралов заняла около двух часов. Невзирая на риск, Урал Тулумгужин и Урал Ахтямов проявили настоящий героизм, самоотверженно борясь за жизнь этих прекрасных животных. Их отвага и решительность помогли вырвать маралов из лап неминуемой гибели, подарив им свободу и воссоединение.

Автор: Вадим Рудаков