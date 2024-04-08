На жителя Башкирии в лесу упало дерево

23:20, 08 апр 2024

В минувшие выходные в деревне Алексеевка Белебеевского района Башкирии произошел несчастный случай. Неожиданно на 43-летнего мужчину упало дерево.

Сигнал о происшествии поступил в Центр обработки вызовов Системы-112. На место незамедлительно прибыли спасатели. Пострадавший мужчина был извлечен и доставлен в медицинское учреждение для проведения обследования.

В настоящий момент состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести.

Автор: Семен Подгорный