Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

На жителя Башкирии в лесу упало дерево

На жителя Башкирии в лесу упало дерево

23:20, 08 апр 2024

В минувшие выходные в деревне Алексеевка Белебеевского района Башкирии произошел несчастный случай. Неожиданно на 43-летнего мужчину упало дерево.

Сигнал о происшествии поступил в Центр обработки вызовов Системы-112. На место незамедлительно прибыли спасатели. Пострадавший мужчина был извлечен и доставлен в медицинское учреждение для проведения обследования.

В настоящий момент состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести.

В Башкирии погиб плотник, упав с высоты В Башкирии погиб плотник, упав с высоты
Автор: Семен Подгорный
Теги: Белебеевский район происшествия несчастный случай
Читайте также

Житель Башкирии чуть не погиб под упавшим деревом
Происшествия в Башкирии
Житель Башкирии чуть не погиб под упавшим деревом
В Салаватском районе Башкирии из-за упавшего дерева погибла женщина
Происшествия в Башкирии
В Салаватском районе Башкирии из-за упавшего дерева погибла женщина
В Уфе на газопровод упало дерево
Происшествия в Башкирии
В Уфе на газопровод упало дерево
В Татышлинском районе спиленное дерево придавило рабочего
Происшествия в Башкирии
В Татышлинском районе спиленное дерево придавило рабочего
В Бижбулякском районе спиленное дерево насмерть придавило мужчину
Происшествия в Башкирии
В Бижбулякском районе спиленное дерево насмерть придавило мужчину
В Янаульском районе погиб директор лицея, на него упало спиленное дерево
Происшествия в Башкирии
В Янаульском районе погиб директор лицея, на него упало спиленное дерево
В Краснокамском районе на 5-летнего мальчика упало дерево
Происшествия в Башкирии
В Краснокамском районе на 5-летнего мальчика упало дерево
В Уфе спасатели сняли с карниза молодого мужчину
Происшествия в Башкирии
В Уфе спасатели сняли с карниза молодого мужчину


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok