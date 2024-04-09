В Башкирии владелец кафе убил 23-летнего посетителя клуба и подался в бега

09:10, 09 апр 2024

Ночью 6 апреля 2024 года в башкирском городе Ишимбае произошла страшная трагедия. В одном из местных ночных заведений, трактире «Усадьба», между посетителями вспыхнул конфликт, стремительно переросший в жестокую драку. Некто Марзпетуни Галустян, более известный под именем Арман, являющийся местным бизнесменом и владельцем сети шашлычных, вытащил травматический пистолет и выстрелил в 23-летнего Данила Р. Полученное ранение в голову оказалось смертельным — парень умер, так и не приходя в сознание.

По предварительным данным, между двумя компаниями отдыхающих в трактире началась словесная перепалка, перешедшая в рукопашную схватку. Среди участников потасовки был и 36-летний Марзпетуни Галустян. Его ударили, и мужчина упал. Поднявшись, он побежал за своей барсеткой, откуда достал травматический пистолет и начал им размахивать. В какой-то момент раздался выстрел, и пуля попала в висок 23-летнего Данила Р. — по одной из версий, он оказался случайным свидетелем конфликта. Молодой человек сразу же рухнул на пол, а на стрелявшего набросились другие посетители, сумевшие отобрать у него оружие.

Несмотря на это, Галустян все же смог встать и покинуть кафе, оставив Данила истекающим кровью на полу. Прибывшие медики «скорой» увезли юношу в реанимацию местной больницы, но спасти его не удалось — пуля, задев жизненно важные отделы мозга, причинила несовместимые с жизнью повреждения. На следующий день Данил Р. скончался на глазах у приехавшей матери.

Убитая горем Светлана Р., мать погибшего, рассказала, что они с дочерью успели застать последние минуты жизни Данила в реанимации.

«На душе у меня, что он рядышком, что ему больно. Я не осознаю, что его потеряла. Что я сейчас домой поднимусь и что он дома. Он постоянно у меня перед глазами. Чувствую вину, что не уберегла его, что как мать опять не названивала ему каждые пять минут каждый день, не спрашивала, когда будет дома», — с болью в голосе рассказала женщина.

Житель Ишимбая Марзпетуни (Арман) Галустян, являющийся владельцем местной сети шашлычных, после трагического инцидента скрылся. Его объявили в федеральный розыск, а следственные органы взяли дело под личный контроль председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. По данным местных жителей, Галустян уже ранее был известен как скандальный дебошир, доставлявший множество проблем своим соседям.

Похороны Данила Р. состоятся 9 апреля, и горожане оплакивают эту страшную потерю.

«Не уберегли мы тебя! Прости... Спи спокойно, мальчик наш», — с горечью написала в соцсетях бывшая уительница Данила, отмечая, что он был добрым и отзывчивым человеком.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети