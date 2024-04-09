Двое взрослых и один ребенок пострадали при пожаре в Уфе
10:55, 09 апр 2024
Этой ночью пожарные получили сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире на улице Суворова в Уфе. Прибыв на место происшествия, они обнаружили, что горит одна из комнат.
Спасатели немедленно приступили к тушению огня и спасению жильцов. При помощи специальных устройств и лестниц им удалось вывести на улицу 9 человек. Еще 7 человек, включая двух детей, были эвакуированы. Кроме того, 15 человек смогли самостоятельно покинуть горящее здание.
К сожалению, не все отделались легким испугом. Двое взрослых и один ребенок получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Они были доставлены в ближайшие больницы для оказания медицинской помощи.
Автор: Алия Карачурина
Фото: МЧС по РБ
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