Двое взрослых и один ребенок пострадали при пожаре в Уфе

10:55, 09 апр 2024

Этой ночью пожарные получили сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире на улице Суворова в Уфе. Прибыв на место происшествия, они обнаружили, что горит одна из комнат.

Спасатели немедленно приступили к тушению огня и спасению жильцов. При помощи специальных устройств и лестниц им удалось вывести на улицу 9 человек. Еще 7 человек, включая двух детей, были эвакуированы. Кроме того, 15 человек смогли самостоятельно покинуть горящее здание.

К сожалению, не все отделались легким испугом. Двое взрослых и один ребенок получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Они были доставлены в ближайшие больницы для оказания медицинской помощи.

Автор: Алия Карачурина

Фото: МЧС по РБ