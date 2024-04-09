В Уфе из-за девушки прямо на дороге мужчины устроили разборки со стрельбой

11:04, 09 апр 2024

Поздним вечером 7 апреля в Уфе произошел инцидент, в котором чуть не пролилась кровь. Как выяснили стражи порядка, конфликт возник на почве ревности между двумя мужчинами.

По данным полиции, 30-летний горожанин, недавно расставшийся со своей возлюбленной, случайно встретил ее на одной из центральных улиц города - Заки Валиди. Девушка ехала в автомобиле с неизвестным мужчиной. Ревнивец тут же принялся осыпать бывшую подругу оскорблениями, пытаясь помешать ее отъезду. Когда их машины остановились на светофоре, мужчина выскочил из своего авто и набросился на спутника девушки.

Между оппонентами завязалась потасовка, в ходе которой один из них достал травматический пистолет и выстрелил в соперника несколько раз. К счастью, ранения оказались не слишком серьезными - медики диагностировали у пострадавшего лишь легкие повреждения. По его словам, он не намерен предъявлять претензии стрелявшему.

В настоящее время правоохранители изучают изъятое оружие и продолжают расследование инцидента.

Автор: Семен Подгорный