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В Уфе занимающиеся поисками пропавших подростков волонтеры предостерегли граждан

В Уфе занимающиеся поисками пропавших подростков волонтеры предостерегли граждан

12:25, 09 апр 2024

Уже более недели волонтеры, спасатели и полиция безуспешно ищут двух пропавших 13- и 14-летних жителей Уфы. Мальчики пропали 30 марта после очередной тренировки. Поисково-спасательный отряд «БашРегионСпас» предупреждает, что из-за паводка и ледохода самостоятельные попытки найти подростков могут стоить людям жизни.

30 марта Павел Паличев и Дамир Адигамов, воспитанники уфимского Детского центра «Меридиан», отправились на прогулку в лес рядом с детским лагерем «Чайка» после очередной тренировки по спортивному туризму. Ребята недавно победили в муниципальных соревнованиях «Туристская лыжня — 2024». Однако с прогулки они так и не вернулись.

Обеспокоенные родители сначала пытались найти подростков самостоятельно, но потом обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас». 31 марта спасатели обнаружили рюкзаки пропавших школьников в лесу у шестой пристани на реке. С этого момента полиция завела уголовное дело по факту исчезновения подростков.

Тем временем, таяние льда и паводок на реках Башкирии осложняют поисковые работы. Из-за опасных условий пришлось приостановить участие водолазной группы. Взамен поисковики усилили группу наблюдения, расширив зону поисков дальше по течению. В операции задействованы как волонтеры, так и специалисты различных служб.

Однако до сих пор ни малейших следов Павла и Дамира обнаружить не удалось. В «БашРегионСпасе» настоятельно предупреждают граждан, что самостоятельные поиски в такой ситуации чрезвычайно опасны для жизни. Волонтеры призывают не предпринимать никаких действий без согласования со спасательными службами.

Стало известно, когда водолазы возобновят поиски пропавших в Уфе подростков Стало известно, когда водолазы возобновят поиски пропавших в Уфе подростков
Автор: Алия Карачурина
Фото: «БашРегионСпас»
Теги: Уфа происшествия поиск
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