В Башкирии в реке нашли тело 69-летнего рыбака

14:54, 09 апр 2024

В Калтасинском районе республики Башкортостан произошла трагическая гибель 69-летнего рыбака. Его тело было обнаружено в водах реки Быстрый Танып в деревне Василово.

Как стало известно, накануне вечером пожилой мужчина отправился на рыбалку, однако домой так и не вернулся. Обеспокоенная супруга обратилась в экстренные службы Башкирии с сообщением о пропаже мужа. Женщина самостоятельно поехала на предполагаемое место рыбалки, где обнаружила личные вещи супруга. К сожалению, мужчина был найден без признаков жизни прямо в воде. Находившиеся неподалеку люди помогли достать тело на берег.

Сотрудники МЧС Башкирии начали оперативно-следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств трагического происшествия. Причины и детали гибели рыбака пока не раскрываются. Остается лишь выразить соболезнования близким и родным погибшего.

Автор: Алия Карачурина

Фото: МЧС по РБ