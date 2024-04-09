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В Башкирии в реке нашли тело 69-летнего рыбака

В Башкирии в реке нашли тело 69-летнего рыбака

14:54, 09 апр 2024

В Калтасинском районе республики Башкортостан произошла трагическая гибель 69-летнего рыбака. Его тело было обнаружено в водах реки Быстрый Танып в деревне Василово.

Как стало известно, накануне вечером пожилой мужчина отправился на рыбалку, однако домой так и не вернулся. Обеспокоенная супруга обратилась в экстренные службы Башкирии с сообщением о пропаже мужа. Женщина самостоятельно поехала на предполагаемое место рыбалки, где обнаружила личные вещи супруга. К сожалению, мужчина был найден без признаков жизни прямо в воде. Находившиеся неподалеку люди помогли достать тело на берег.

Сотрудники МЧС Башкирии начали оперативно-следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств трагического происшествия. Причины и детали гибели рыбака пока не раскрываются. Остается лишь выразить соболезнования близким и родным погибшего.

Нашли на дне: в Башкирии трагически погиб рыбак Нашли на дне: в Башкирии трагически погиб рыбак
Автор: Алия Карачурина
Фото: МЧС по РБ
Теги: Калтасинский район происшествия смерть на воде
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