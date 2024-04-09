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На трассе в Башкирии мужчина погиб в аварии с фурой

На трассе в Башкирии мужчина погиб в аварии с фурой

16:51, 09 апр 2024

Во вторник, 9 апреля, во второй половине дня, в Туймазинском районе Башкирии на федеральной трассе М-5 «Урал» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Согласно предварительной информации, предоставленной Госавтоинспекцией региона, авария унесла жизнь одного человека.

Как сообщают в ГИБДД, водитель легкового автомобиля «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым Iveco. В результате столкновения пассажир легковушки скончался еще до прибытия скорой медицинской помощи. Водитель легкового автомобиля был доставлен в ближайшую больницу, его состояние сейчас уточняется. Водитель грузовика не пострадал.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и причины произошедшей трагедии.

Водитель главы минздрава Башкирии признал вину в ДТП Водитель главы минздрава Башкирии признал вину в ДТП
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Туймазинский район происшествия аварии
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