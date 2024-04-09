Спасатели рассказали, как продвигаются поиски пропавших в Уфе мальчиков

20:37, 09 апр 2024

В Уфе спасатели продолжают напряженные поиски двух пропавших подростков, которые таинственным образом исчезли отправившись гулять в лес несколько дней назад. Несмотря на все усилия, их местонахождение остается неизвестным.

В 11-й день поисковых работ спасатели управления гражданской защиты Уфы провели тщательное обследование 16 километров береговой линии реки Белой в надежде обнаружить хоть какие-то следы пропавших школьников. К сожалению, эти попытки пока не принесли ощутимых результатов.

Напомним, подростки исчезли вечером 30 марта, когда отправились на прогулку в лес на улице Шафиева и внезапно исчезли, не вернувшись домой. С тех пор поиски не прекращаются ни на день - в них активно участвуют волонтеры, правоохранители и сотрудники экстренных служб. 31 марта на берегу были найдены оставленные ребятами рюкзаки, а 2 апреля - сапог, предположительно, принадлежащий одному из пропавших.

Глава Башкирии Радий Хабиров лично взял ситуацию под свой контроль, поручив не прекращать поиски до тех пор, пока местонахождение подростков не будет установлено. Любая информация, которая может помочь в их поисках, крайне важна. Все неравнодушные жители могут сообщить о ней по телефонам 102 или 112.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети