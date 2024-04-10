В ночь Ураза-байрам в Башкирии сгорела мечеть
11:29, 10 апр 2024
В Башкирии накануне праздника Ураза-байрам - одного из главных исламских праздников - произошло ЧП. В ночь с 9 на 10 апреля в селе Старые Богады Буздякского района сгорела деревянная мечеть.
Согласно сообщению Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Башкортостан, происшествие случилось глубокой ночью. В этот период верующие должны были начать празднование Ураза-байрама - одного из важнейших мусульманских торжеств, посвященных окончанию священного месяца Рамадан. Однако радость от предстоящих религиозных торжеств омрачилась внезапным пожаром.
На место немедленно выехали пожарные бригады, а также добровольная команда местного сельсовета. Несмотря на их оперативные действия, спасти молитвенный дом не удалось - огонь полностью уничтожил здание. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
Руководитель Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин заверил, что разрушенная мечеть будет в обязательном порядке восстановлена.
Автор: Алия Карачурина
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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