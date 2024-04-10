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В Башкирии иномарка скатилась в реку

В Башкирии иномарка скатилась в реку

12:14, 10 апр 2024

Раннее утро в Белорецком районе выдалось для одного из автовладельцев весьма нестандартным. Отправившись по своим делам на дачный участок, он и представить не мог, что его машина скатится в реку.

Как стало известно, 9 апреля местный житель приехал на свою дачу в селе Зуяково и оставил свой автомобиль Toyota Noah на берегу реки. Однако утром, когда он был готов отправиться на работу, обнаружил, что его машина вместе с прицепом находится в воде.

Чтобы вернуть автомобиль на сушу, потребовалась помощь трактора. К счастью, в этом происшествии никто не пострадал.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: оскомитет РБ по ЧС
Теги: Белорецкий район происшествия
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