В Уфе на Кашкадане подростки устроили опасную прогулку

12:20, 10 апр 2024

В Уфе школьники устроили рискованную прогулку по тонкому льду на реке Кашкадан. Очевидец, снявший видео этой опасной ситуации, поделился им в социальных сетях. Хотя в этот раз все обошлось без трагических последствий, случай стал тревожным сигналом о необходимости усиления профилактических мер безопасности.

«Дети ходят по льду на Кашкадане. Один упорно пытается пробить лед».

Группа подростков была замечена идущей по ненадежному ледовому покрову реки Кашкадан в Уфе. Один из них даже предпринимал активные попытки пробить лед ногами, словно проверяя его прочность. Очевидец, заснявший эту рискованную сцену, сообщил в социальных сетях:

Информация о беспечном поведении подростков на тонком льду немедленно привлекла внимание Главного управления МЧС по Республике Башкортостан и Управления гражданской защиты. Несмотря на то, что в итоге ситуация не привела к трагедии, представители Управления гражданской защиты отметили, что ледовый покров на реках и озерах в данный период является ненадежным и выходить на него категорически запрещено.

В Управлении гражданской защиты подчеркнули, что подобная беспечность может иметь крайне печальные последствия.

«Такая прогулка ничем хорошим не закончится. Помните, что нельзя проверять толщину льда ударом ноги, переходить водоемы, стоять на льду целой компанией, особенно близко друг к другу», — предупредили специалисты.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: БашДТП