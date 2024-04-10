В Уфе на Кашкадане подростки устроили опасную прогулку
12:20, 10 апр 2024
В Уфе школьники устроили рискованную прогулку по тонкому льду на реке Кашкадан. Очевидец, снявший видео этой опасной ситуации, поделился им в социальных сетях. Хотя в этот раз все обошлось без трагических последствий, случай стал тревожным сигналом о необходимости усиления профилактических мер безопасности.
Группа подростков была замечена идущей по ненадежному ледовому покрову реки Кашкадан в Уфе. Один из них даже предпринимал активные попытки пробить лед ногами, словно проверяя его прочность. Очевидец, заснявший эту рискованную сцену, сообщил в социальных сетях:
Информация о беспечном поведении подростков на тонком льду немедленно привлекла внимание Главного управления МЧС по Республике Башкортостан и Управления гражданской защиты. Несмотря на то, что в итоге ситуация не привела к трагедии, представители Управления гражданской защиты отметили, что ледовый покров на реках и озерах в данный период является ненадежным и выходить на него категорически запрещено.
В Управлении гражданской защиты подчеркнули, что подобная беспечность может иметь крайне печальные последствия.