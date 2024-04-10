В Уфе во время операции в РДКБ скончалась новорожденная

15:05, 10 апр 2024

Супружеская пара из города Стерлитамака оказалась в ужасающей ситуации, потеряв своего долгожданного первенца - малышку Сабину. Эта трагедия произошла 3 апреля в республиканской детской клинической больнице (РДКБ).

Родители с нетерпением ждали появления на свет малыша. Однако уже на 25-й неделе беременности у молодой женщины внезапно отошли воды, что привело к экстренному кесареву сечению в перинатальном центре. Сабина родилась весом всего 490 граммов, и врачам пришлось приложить немало усилий, чтобы выходить ее в отделении патологии новорожденных. Когда девочка окрепла и набрала вес, ее перевели в РДКБ, так как при рождении у нее диагностировали патологию - слипшиеся веки, не позволявшие ей открывать глаза. Требовалась срочная хирургическая операция.

Однако, по словам правозащитника Дмитрия Черкасова, представляющего интересы убитых горем родителей, медики провели лишь неполное обследование и повезли Сабину в операционную.

- Когда девочке дали масочный наркоз, еще до начала операции она скончалась прямо на операционном столе, - рассказывает Черкасов. - Ее тело покрылось синими пятнами, живот вздулся.

Врачи, по его словам, не решились сообщить матери, дежурившей у дверей операционной, печальную новость. Лишь около 6 вечера родителям перезвонили из приемной главврача и сообщили, что ребенок умер.

На руках у родителей пока есть только справка о смерти, но заключения судебно-медицинской экспертизы им так и не выдали. Мама и папа Сабины предполагают, что неподходящая анестезия стала причиной трагического исхода.

- Странно, почему до сих пор нет заключения судмедэкспертизы. И почему ребенка сразу не повезли на вскрытие? Мы предполагаем, что они хотели что-то скрыть, - делится своими опасениями Дмитрий Черкасов.

В свою очередь, в пресс-службе Минздрава республики утверждают, что ребенок скончался не на операционном столе, а в отделении анестезиологии и реанимации для новорожденных. Однако, эти заявления категорически опровергаются родителями и их представителем.

Убитые горем отец и мать Сабины намерены добиваться возбуждения уголовного дела в отношении РДКБ, а также готовят иск в суд. Их цель - выяснить истинные причины трагической гибели единственного ребенка и привлечь к ответственности всех виновных.

Автор: Вадим Рудаков