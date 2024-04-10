В Уфе во время операции в РДКБ скончалась новорожденная
15:05, 10 апр 2024
Супружеская пара из города Стерлитамака оказалась в ужасающей ситуации, потеряв своего долгожданного первенца - малышку Сабину. Эта трагедия произошла 3 апреля в республиканской детской клинической больнице (РДКБ).
Родители с нетерпением ждали появления на свет малыша. Однако уже на 25-й неделе беременности у молодой женщины внезапно отошли воды, что привело к экстренному кесареву сечению в перинатальном центре. Сабина родилась весом всего 490 граммов, и врачам пришлось приложить немало усилий, чтобы выходить ее в отделении патологии новорожденных. Когда девочка окрепла и набрала вес, ее перевели в РДКБ, так как при рождении у нее диагностировали патологию - слипшиеся веки, не позволявшие ей открывать глаза. Требовалась срочная хирургическая операция.
Однако, по словам правозащитника Дмитрия Черкасова, представляющего интересы убитых горем родителей, медики провели лишь неполное обследование и повезли Сабину в операционную.
Врачи, по его словам, не решились сообщить матери, дежурившей у дверей операционной, печальную новость. Лишь около 6 вечера родителям перезвонили из приемной главврача и сообщили, что ребенок умер.
На руках у родителей пока есть только справка о смерти, но заключения судебно-медицинской экспертизы им так и не выдали. Мама и папа Сабины предполагают, что неподходящая анестезия стала причиной трагического исхода.
В свою очередь, в пресс-службе Минздрава республики утверждают, что ребенок скончался не на операционном столе, а в отделении анестезиологии и реанимации для новорожденных. Однако, эти заявления категорически опровергаются родителями и их представителем.
Убитые горем отец и мать Сабины намерены добиваться возбуждения уголовного дела в отношении РДКБ, а также готовят иск в суд. Их цель - выяснить истинные причины трагической гибели единственного ребенка и привлечь к ответственности всех виновных.