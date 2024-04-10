Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе во время операции в РДКБ скончалась новорожденная

В Уфе во время операции в РДКБ скончалась новорожденная

15:05, 10 апр 2024

Супружеская пара из города Стерлитамака оказалась в ужасающей ситуации, потеряв своего долгожданного первенца - малышку Сабину. Эта трагедия произошла 3 апреля в республиканской детской клинической больнице (РДКБ).

Родители с нетерпением ждали появления на свет малыша. Однако уже на 25-й неделе беременности у молодой женщины внезапно отошли воды, что привело к экстренному кесареву сечению в перинатальном центре. Сабина родилась весом всего 490 граммов, и врачам пришлось приложить немало усилий, чтобы выходить ее в отделении патологии новорожденных. Когда девочка окрепла и набрала вес, ее перевели в РДКБ, так как при рождении у нее диагностировали патологию - слипшиеся веки, не позволявшие ей открывать глаза. Требовалась срочная хирургическая операция.

Однако, по словам правозащитника Дмитрия Черкасова, представляющего интересы убитых горем родителей, медики провели лишь неполное обследование и повезли Сабину в операционную.

- Когда девочке дали масочный наркоз, еще до начала операции она скончалась прямо на операционном столе, - рассказывает Черкасов. - Ее тело покрылось синими пятнами, живот вздулся.

Врачи, по его словам, не решились сообщить матери, дежурившей у дверей операционной, печальную новость. Лишь около 6 вечера родителям перезвонили из приемной главврача и сообщили, что ребенок умер.

На руках у родителей пока есть только справка о смерти, но заключения судебно-медицинской экспертизы им так и не выдали. Мама и папа Сабины предполагают, что неподходящая анестезия стала причиной трагического исхода.

- Странно, почему до сих пор нет заключения судмедэкспертизы. И почему ребенка сразу не повезли на вскрытие? Мы предполагаем, что они хотели что-то скрыть, - делится своими опасениями Дмитрий Черкасов.

В свою очередь, в пресс-службе Минздрава республики утверждают, что ребенок скончался не на операционном столе, а в отделении анестезиологии и реанимации для новорожденных. Однако, эти заявления категорически опровергаются родителями и их представителем.

Убитые горем отец и мать Сабины намерены добиваться возбуждения уголовного дела в отношении РДКБ, а также готовят иск в суд. Их цель - выяснить истинные причины трагической гибели единственного ребенка и привлечь к ответственности всех виновных.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: Стерлитамак происшествия смерть
Читайте также

В Башкирии сотрудники РДКБ пожаловались Путину на катастрофическую ситуацию в учреждении
Общество в Башкирии
В Башкирии сотрудники РДКБ пожаловались Путину на катастрофическую ситуацию в учреждении
Глава Башкирии прокомментировал инцидент с опарышами в столовой РДКБ
Здравоохранение в Башкирии
Глава Башкирии прокомментировал инцидент с опарышами в столовой РДКБ
Как сложилась судьба блогера из Башкирии, которая при родах потеряла ребенка
Общество в Башкирии
Как сложилась судьба блогера из Башкирии, которая при родах потеряла ребенка
В Аургазинском районе из могилы достали тело годовалой девочки
Человек и закон в Башкирии
В Аургазинском районе из могилы достали тело годовалой девочки


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok