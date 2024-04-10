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Для поисков пропавших в Уфе детей необходим эхолот

Для поисков пропавших в Уфе детей необходим эхолот

15:35, 10 апр 2024

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» обратились к общественности с просьбой о помощи в поисках двух пропавших мальчиков — Павла Паличева и Дамира Адигамова, которые исчезли без следа уже больше недели назад.

Согласно сообщению, для эффективного обследования речного дна в районе пропажи подростков необходим специализированный гидролокатор — эхолот. Волонтеры настоятельно призывают владельцев соответствующего оборудования, в частности эхолотов LOWRANCE с функцией 3D-картографирования, связаться с координаторами поисковых работ.

«Поисково-спасательному отряду „ЛизаАлерт“ очень нужна ваша помощь в обследовании речного дна. Если вы являетесь владельцем необходимого оборудования, пожалуйста, свяжитесь с нами», — говорится в обращении организации.

Контактные данные координаторов — Елены (Барбие) и Анастасии (Моррисан) — также размещены в публикации.

Напомним, что Павел и Дамир пропали 30 марта. В ходе поисковых мероприятий волонтеры обнаружили рюкзаки мальчиков, а также один из сапог, предположительно принадлежавший одному из подростков. Однако следов самих ребят пока обнаружить не удалось.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия поиск
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