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В Уфе спасатели подвели итоги 12 дня поиска двух пропавших подростков

В Уфе спасатели подвели итоги 12 дня поиска двух пропавших подростков

19:07, 10 апр 2024

Уже двенадцать дней команда спасателей из управления гражданской защиты города Уфы ведет поиски двух пропавших подростков. Несмотря на сложность задачи, они продолжают работу, исследуя каждый метр береговой линии реки Белой, протяженностью в 36 километров.

Напомним, что 30 марта двое школьников — 13-летний Павел Паличев и 14-летний Дамир Адигамов — отправились на прогулку возле детского лагеря «Чайка» на улице Шафиева в Уфе, но так и не вернулись домой. Встревоженные родители обратились в правоохранительные органы, и с тех пор поисковые мероприятия не прекращаются ни на день.

В начале этой недели глава Республики Башкортостан Радий Хабиров лично посетил штаб операции и пообщался с семьями пропавших ребят. Он призвал не сворачивать поисковые работы и приложить все возможные усилия для установления местонахождения подростков.

Сотрудники МЧС, полиции и волонтеры обследуют каждый уголок местности, опрашивают местных жителей, анализируют все зацепки и наводки. Власти Башкирии обращаются ко всем, кто располагает какой-либо информацией, которая может помочь в этом деле, с просьбой немедленно сообщить об этом по телефонам 112 или 102. Поиски продолжаются, и надежда на благополучный исход все еще жива.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: Уфа происшествия поиск
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