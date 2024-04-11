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Брошены все силы: волонтеры Уфы рассказали о поисках двух пропавших подростков

Брошены все силы: волонтеры Уфы рассказали о поисках двух пропавших подростков

09:36, 11 апр 2024

Уже более двух недель Уфа живет в тревожном ожидании - 30 марта отправившись на прогулку в лес загадочным образом исчезли два подростка, 13-летний Павел Паличев и 14-летний Дамир Адигамов. С тех пор сотни людей делают все возможное, чтобы найти пропавших мальчиков.

День за днем волонтеры и спасатели прочесывают окрестные лесные массивы, внимательно наблюдают за водной поверхностью, развешивают ориентировки с фотографиями и приметами Павла и Дамира по всему городу. Организаторы поисков рассказали, что на данный момент в операции задействовано около 97 человек, и их число постоянно растет. К уфимским поисковикам уже присоединились добровольцы из других регионов страны.

Особенно активно подключились к поискам сотрудники правоохранительных органов. Накануне к волонтерам присоединились более 30 сотрудников Уфимского юридического института МВД России, которые взяли на себя задачу тщательного осмотра сложных участков береговой линии. Также в операции продолжают участвовать расчеты Центра кинологической службы МВД Республики Башкортостан.

Однако поиски сопряжены с немалыми трудностями. Так, из-за ледохода на реках временно пришлось приостановить работу водолазной группы Управления гражданской защиты. Теперь, чтобы возобновить подводные погружения, необходимы специальные лодки и оборудование для 3D-картографирования речного дна. Волонтеры обращаются к неравнодушным жителям города, владеющим подходящей техникой, с призывом оказать помощь в этом важном деле.

Следователи продолжают рассматривать все возможные версии произошедшего. Они призывают всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавших подростках, незамедлительно сообщить в полицию по телефонам 112 или 102.

В Уфе спасатели подвели итоги 12 дня поиска двух пропавших подростков В Уфе спасатели подвели итоги 12 дня поиска двух пропавших подростков
Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
Теги: Уфа поиск происшествия
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