Под Уфой монтажник упал в шахту лифта
11:18, 11 апр 2024
В селе Михайловка Уфимского района на днях произошло ЧП – во время монтажа лифтового оборудования в строящемся здании 35-летний монтажник упал в шахту лифта. Мужчина получил серьезную травму.
По информации Гострудинспекции в РБ, 5 апреля работник ООО «УралСтройМашСервис» выполнял свои обязанности по монтажу лифтового оборудования. В какой-то момент он оступился и упал в шахту лифта. Сила удара была такова, что мужчина получил тяжелую травму.
На место происшествия прибыли экстренные службы. Пострадавшего доставили в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.
В настоящее время Гострудинспекция в РБ проводит проверку по факту данного происшествия. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства и причины случившегося.
Автор: Алия Карачурина
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