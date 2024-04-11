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Под Уфой монтажник упал в шахту лифта

Под Уфой монтажник упал в шахту лифта

11:18, 11 апр 2024

В селе Михайловка Уфимского района на днях произошло ЧП – во время монтажа лифтового оборудования в строящемся здании 35-летний монтажник упал в шахту лифта. Мужчина получил серьезную травму.

По информации Гострудинспекции в РБ, 5 апреля работник ООО «УралСтройМашСервис» выполнял свои обязанности по монтажу лифтового оборудования. В какой-то момент он оступился и упал в шахту лифта. Сила удара была такова, что мужчина получил тяжелую травму.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Пострадавшего доставили в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время Гострудинспекция в РБ проводит проверку по факту данного происшествия. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства и причины случившегося.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: Уфимский район происшествия несчастный случай
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