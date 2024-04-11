В Уфе для поиска двух пропавших подростков вновь запустят беспилотник

14:00, 11 апр 2024

В попытке найти двух пропавших мальчиков, волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Башкортостан» мобилизовали все возможные ресурсы. Вооружившись новейшими технологиями, они развернули беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Уфой и ее окрестностями, чтобы тщательно исследовать местность в поисках следов 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова.

Этому предшествовали недели напряженных поисков, которые начались 30 марта, когда родители забили тревогу, не дождавшись возвращения своих сыновей. Как выяснилось, подростки были заядлыми спортсменами-туристами и незадолго до исчезновения участвовали в соревнованиях по спортивному туризму, где одержали победу. После очередной тренировки в секции они решили отправиться на прогулку в расположенный рядом детский лагерь «Чайка», но с тех пор их никто не видел.

Усилия спасателей, полиции и волонтеров к результатам пока не привели. Поисковики обнаружили только рюкзаки мальчиков в лесу неподалеку, а затем вынуждены были прервать водолазные работы из-за таяния льда и разлива реки Белой. Однако они не сдались и решили задействовать более высокотехнологичные средства — беспилотный летательный аппарат.

Волонтеры предупреждают жителей Уфы, пригородов и Благовещенского района Башкортостана о появлении БПЛА в небе. Они также обратились к горожанам с просьбой предоставить им внешние жесткие диски большого объема, чтобы можно было сохранять и анализировать видеоматериалы с камер наблюдения.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru