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В Уфе для поиска двух пропавших подростков вновь запустят беспилотник

В Уфе для поиска двух пропавших подростков вновь запустят беспилотник

14:00, 11 апр 2024

В попытке найти двух пропавших мальчиков, волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Башкортостан» мобилизовали все возможные ресурсы. Вооружившись новейшими технологиями, они развернули беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Уфой и ее окрестностями, чтобы тщательно исследовать местность в поисках следов 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова.

Этому предшествовали недели напряженных поисков, которые начались 30 марта, когда родители забили тревогу, не дождавшись возвращения своих сыновей. Как выяснилось, подростки были заядлыми спортсменами-туристами и незадолго до исчезновения участвовали в соревнованиях по спортивному туризму, где одержали победу. После очередной тренировки в секции они решили отправиться на прогулку в расположенный рядом детский лагерь «Чайка», но с тех пор их никто не видел.

Усилия спасателей, полиции и волонтеров к результатам пока не привели. Поисковики обнаружили только рюкзаки мальчиков в лесу неподалеку, а затем вынуждены были прервать водолазные работы из-за таяния льда и разлива реки Белой. Однако они не сдались и решили задействовать более высокотехнологичные средства — беспилотный летательный аппарат.

Волонтеры предупреждают жителей Уфы, пригородов и Благовещенского района Башкортостана о появлении БПЛА в небе. Они также обратились к горожанам с просьбой предоставить им внешние жесткие диски большого объема, чтобы можно было сохранять и анализировать видеоматериалы с камер наблюдения.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: Уфа происшествия поиск БПЛА
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