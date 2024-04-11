В Волгоградской области задержали мужчину смертельно ранившего жителя Башкирии

16:13, 11 апр 2024

В ночном клубе «Усадьба» города Ишимбая произошло убийство 23-летнего Данила Рахимкулова. Как стало известно, в ночь с 6 на 7 апреля молодой человек находился в клубе, когда рядом с ним возник конфликт между несколькими посетителями. Неожиданно в результате стрельбы из травматического пистолета Данил получил ранение в голову.

Парень в тяжелом состоянии был доставлен в больницу Стерлитамака , но, к сожалению, так и не пришел в сознание. Спустя день, 7 апреля, Данил скончался.

Правоохранительные органы приступили к расследованию преступления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личности трех участников инцидента в ночном клубе. Ими оказались Марзпетуни Галустян, владелец клуба "Ной", а также его друзья Нурлан Наджафор и Вугар Сулейманов, владельцы клуба "Марокко".

Сегодня, 11 апреля, стало известно, что Марзпетуни Галустян был задержан в Волгоградской области. Судьба двух других подозреваемых - Нурлана Наджафора и Вугара Сулейманова - пока остается неизвестной. Правоохранительные органы продолжают расследование инцидента, чтобы установить все обстоятельства трагедии и привлечь виновных к ответственности.

Автор: Алия Карачурина

Фото: скриншот видео

Видео: Мэш Батащ