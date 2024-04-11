В селе под Уфой обнаружили труп мужчины

21:26, 11 апр 2024

Накануне в селе Михайлово Уфимского района произошла ужасная трагедия, в результате которой погиб мужчина. Как сообщают источники в правоохранительных органах, инцидент произошел из-за случайного стечения обстоятельств.

Согласно предварительной информации, водитель пассажирского автобуса был вынужден припарковаться на обочине дороги из-за поломки. Надеясь получить помощь, он начал подавать знаки проезжающим машинам. В этот момент недалеко от автобуса остановился водитель грузового автомобиля «Shacman». Мужчины начали обсуждать сложившуюся ситуацию, когда вдруг грузовик неожиданно покатился вперед, придавив находившегося между двумя транспортными средствами человека.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Предстоит определить, является ли случившееся дорожно-транспортным происшествием по вине водителя грузовика или несчастным случаем.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети