Спасатели Уфы сообщили о результатах поисков пропавших подростков после обследования прибрежной полосы

09:58, 12 апр 2024

Уже 13-й день в Уфе ведутся поисковые работы после загадочного исчезновения двух подростков. 30 марта 13-летний Андрей и 14-летний Даниил ушли на прогулку и так и не вернулись домой.

Вчера, 11 апреля, сотрудники Управления гражданской защиты Уфы обследовали 38 километров береговой линии реки Белой в надежде обнаружить какие-либо следы пропавших мальчиков. Как рассказали спасатели, в акватории с каждым днем становится все больше мусора и плавающих предметов, которые затрудняют поиски. Течение реки приносит и прибивает к берегам различные предметы, что значительно усложняет задачу.

К сожалению, поисковая операция пока не принесла никаких результатов. Единственная зацепка, найденная ранее, – сапог одного из мальчиков, обнаруженный спасателями несколько дней назад. Тем не менее, специалисты Управления гражданской защиты продолжают тщательно обследовать каждый участок реки в надежде, что им все же удастся обнаружить следы пропавших.

Автор: Семен Подгорный