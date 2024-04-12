Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Спасатели Уфы сообщили о результатах поисков пропавших подростков после обследования прибрежной полосы

Спасатели Уфы сообщили о результатах поисков пропавших подростков после обследования прибрежной полосы

09:58, 12 апр 2024

Уже 13-й день в Уфе ведутся поисковые работы после загадочного исчезновения двух подростков. 30 марта 13-летний Андрей и 14-летний Даниил ушли на прогулку и так и не вернулись домой.

Вчера, 11 апреля, сотрудники Управления гражданской защиты Уфы обследовали 38 километров береговой линии реки Белой в надежде обнаружить какие-либо следы пропавших мальчиков. Как рассказали спасатели, в акватории с каждым днем становится все больше мусора и плавающих предметов, которые затрудняют поиски. Течение реки приносит и прибивает к берегам различные предметы, что значительно усложняет задачу.

К сожалению, поисковая операция пока не принесла никаких результатов. Единственная зацепка, найденная ранее, – сапог одного из мальчиков, обнаруженный спасателями несколько дней назад. Тем не менее, специалисты Управления гражданской защиты продолжают тщательно обследовать каждый участок реки в надежде, что им все же удастся обнаружить следы пропавших.

В Уфе для поиска двух пропавших подростков вновь запустят беспилотник В Уфе для поиска двух пропавших подростков вновь запустят беспилотник
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия поиск
Читайте также

Спасатели рассказали, как продвигаются поиски пропавших в Уфе мальчиков
Происшествия в Башкирии
Спасатели рассказали, как продвигаются поиски пропавших в Уфе мальчиков
Спасатели подвели итоги 10 дня поисков пропавших в Уфе подростков
Происшествия в Башкирии
Спасатели подвели итоги 10 дня поисков пропавших в Уфе подростков
В Уфе спасатели нашли в воде обувь одного из пропавших подростков
Происшествия в Башкирии
В Уфе спасатели нашли в воде обувь одного из пропавших подростков
В Уфе спасатели подвели итоги 12 дня поиска двух пропавших подростков
Происшествия в Башкирии
В Уфе спасатели подвели итоги 12 дня поиска двух пропавших подростков


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok