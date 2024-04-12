В центре Уфы произошла стрельба: ранен полицейский

12:14, 12 апр 2024

В пятницу, 12 апреля, в центре Уфы произошёл инцидент с применением силы, в результате которого один человек был ранен. Согласно сообщениям очевидцев из городских пабликов в социальных сетях, около Дома Профсоюзов на улице Карла Маркса раздались звуки выстрелов.

Проживающий неподалёку житель Уфы рассказал, что видел, как на месте происшествия стояла полиция, а один мужчина громко кричал. По предварительной информации, местный житель угрожал себе ножом, после чего бросился на прибывших полицейских. В ходе завязавшейся схватки один из стражей порядка получил ранение. Его коллега был вынужден открыть огонь по нападавшему, чтобы предотвратить дальнейшее нападение.

Пострадавших доставили в медицинские учреждения города. Раненый сотрудник полиции находится в госпитале ветеранов войн, а агрессивный горожанин - в республиканской клинической больнице имени Г.Г. Куватова. Подробности инцидента выясняются, ведётся расследование.

Автор: Алия Карачурина

Фото: скриншот видео