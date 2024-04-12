«Изрезал себе лицо ножом»: стало известны подробности поножовщины со стрельбой в Уфе

14:05, 12 апр 2024

В центре Уфы произошло нападение на сотрудников правоохранительных органов. По предварительным данным, неадекватный местный житель с ножом в руках угрожал собственной жизни и набросился на прибывших полицейских.

Все началось с вызова взволнованных очевидцев, заметивших неуравновешенного мужчину, разгуливающего по оживленной улице Карла Маркса с ножом у горла. Судя по всему, он находился в состоянии наркотического опьянения. Прибывшие на место сотрудники МВД попытались урегулировать конфликтную ситуацию и задержать дебошира, но тот сопротивлялся.

Находясь в неадекватном состоянии, мужчина нанес себе тяжелые ранения ножом, отрезав часть щеки. Затем он набросился на полицейских, нанеся им ножевые ранения. Чтобы остановить агрессора, один из правоохранителей был вынужден применить табельное оружие - сначала сделав предупредительный выстрел в воздух, а затем целясь в злоумышленника.

Пострадавшие полицейские получили медицинскую помощь, а нападавший был задержан и доставлен в больницу бригадой скорой помощи. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, выясняющие все обстоятельства инцидента. В данный момент официальный комментарий от пресс-службы МВД Башкирии отсутствует.

Автор: Алия Карачурина

Фото: скриншот видео